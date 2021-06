'Doğa'm Evimde' platformuna dünya liderliği tescili

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tamamlayıcı eğitim programı “Doğa'm Evimde” “geleceğin en iyi dijital inovasyonu ödülü” yarışmasında küresel ölçekte finale kaldı. Dünyanın en büyük veri analiz kuruluşu IDC tarafından ABD'de düzenlenen 2021 Best of Future of Digital Innovation Award 2021 - Geleceğin En İyi Dijital İnovasyon Ödülü yarışmasında finalist oldu.

“Bu gurur Türkiye'nin, bütün eğitim sektörünün”

İTÜ ETA Vakfı Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, IDC Küresel ödüllerindeki finalistliği gururla değerlendirdi. Özeren, “Yaklaşık bir buçuk yıldır, yaşam koşullarımızı, ticareti, eğitimi, turizmi pandemi belirliyor. Bütün insanlığın aldığı en önemli ders, bu süreçte karşımızda duruyor: Bilim ve teknolojik gelişimin önemi! Bu alanda, ihtiyaçlar zorunluluğa dönüştü. Amerika, Avrupa'nın dev ülkeleri, deyim yerindeyse sınıfta kaldı. Türkiye, gerek altyapı gerekse içerik dönüşümünde, en gelişmiş görünen ülkelerden önde olduğunu gösterdi. Biz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, bunu bir adım daha öteye taşıdık. Tamamlayıcı eğitim unsurlarımız ile hem uzaktan, hem hibrit eğitim süreçlerini yüksek verimlilik ile gerçekleştirdik. Doğa'm Evimde platformu, e-doğa /m-doğa uygularımız ile fark oluşturduk. Kurumumuzda CIO görevini dirayetle yürüten Hakan İnanır ve ekibini ayrıca kutlamak isterim. Eğitimdeki öncü anlayışımız, ödüllerle tescillendi. Küresel ölçekte verilen değeri görmek de gurur verici. Ama bu gurur sadece bizim değil, tüm eğitim sektörümüzün gururudur” dedi.

Ödül açıklaması 14 Haziran'da

IDC '2021 En İyi Geleceğin Dijital İnovasyon Ödülü' sahipleri 14 Haziran'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışma, küresel ölçekte gerçekleşiyor. Katılımcılar, 2 özel ödül ve 5 kategoride yarışıyor.

Kazananlar 14 Haziran'da açıklanacak. Kazanan kuruluşlar, Ağustos 2021'de yapılması planlanan Sanal-Dijital Yeniliklerin Geleceği Zirvesi'ne de davet edilecek.