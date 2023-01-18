Doğan Araslı Bulvarında feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 AKN 088 plakalı otomobilin sürücüsü Akın G., yolun karşısına geçmeye çalışan M.D isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. metrelerece sürüklenirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise önce refüje ardından da güvenlik kameralarını taşıyan direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı M.D. ağır yaralanırken otomobil sürücüsü Akın G. ve yanında bulunan S.Ç isimli bir kadın hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.D.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan - Erdal Can İçelli

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