İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun Beşiktaş’taki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş Akatlar'daki evinde dün ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay günü saat 13.30 sıralarında temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nun yaşadığı eve geldiği ve 13.30-14.00 arasındaki zaman diliminde evi gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine giden cumhuriyet savcısının Doğan Cüceloğlu'nu üzerine çarşaf örtülmüş ve yatar vaziyette bulduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan ilk açıklamada ise, "Müteveffada kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" denilmişti.

Erdoğan ailesinden Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Doğal Cüceloğlu'nın vefatı nedeniyle yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Doğan Cüceloğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Melike İnal-Derya Yetim

 


 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.