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Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor

Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor
Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine başlanıyor.

Malatya'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Doğanşehir ilçesinde 142 kişi hayatını kaybederken, binlerce yapı ya yıkıldı yada hasar aldı.

Deprem sonrası yaraların hızla sarılmaya başlandığı ilçe toplamda bin 676 kalıcı konutun ihalesi ise tamamlanırken, ilk etapta yapımına başlanan 349 konutta sona gelindi. Konteyner kentlerin kurulumların devam ettiği ilçe de aralarında uzun yıllar hizmet veren ilçe belediye binasında bulunduğu ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerine de bu hafta başlanacağı öğrenildi.

Hasan Eryılmaz
 

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