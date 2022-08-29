Doğaseverler için ezber bozacak tasarım

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Umutcan Öncü'nün geliştirdiği ulaşım aracı özellikle doğaseverlerin büyük dikkatini çekti. Öncü'nün 'Pangolin' ismini verdiği ulaşım aracı özellikle kampçılık, tırmanış, doğa yürüyüşleri gibi etkinliklerle uğraşan kişiler için ezber bozan bir yenilik olması bekleniyor.

"Bir tasarımcı olarak, kendi tecrübelerimden de faydalanabileceğim bir ulaşım problemine odaklandım"

Antalya'da doğmuş ve büyümüş birisi olarak, doğal aktivitelerin her zaman hayatının bir parçası olduğunu söyleyen Umutcan Öncü, “En yakın yerleşim biriminin oldukça uzak olduğu yerlere bisikletimle onlarca yolculuk yaptım. Fakat bisiklet benim için eşsiz bir ulaşım aracı olurken bir noktada her yere yanımda sürüklemem gereken hantal bir obje haline de dönüştü. Hatta bu fikir yine Kemer'de bisikletimle kampa çıktığım günlerden birinde aklıma geldi. Bir tasarımcı olarak, bitirme projemde kendi tecrübelerimden de faydalanabileceğim bu ulaşım problemine odaklandım. ‘Pangolin' adını verdiğim araç şaft sistemi ile normal bir bisiklet gibi kullanılabiliyor. Ayrıca, kolay gövde katlanması ile alın borusunda bulunan çantası, bavul olarak arkamızdan çekebildiğimiz bir objeye, buna ek gidon katlanması ile de direkt olarak sırtımıza takabildiğimiz bir çantaya dönüşüyor. Bu özellikleri ulaşım aracıma sadece hacim olarak küçülme sağlaması amacıyla değil, tamamen doğal ortamda ihtiyaç haline dönüşen kolay taşıma problemini çözmek amacıyla ekledim” dedi.

"Eğitim hayatında, bazı projeler dönem sonunda alınan nottan daha fazlasıdır"

Projesi hakkında, çeşitli mecralardan kendisine ulaşan birkaç önemli isim ve marka ile bu fikri geliştirme ve piyasaya sunma üzerine görüşmeler yaptığını da dile getiren Öncü, “Benim için zor bir dönem oldu, bitirme projesi bazında oldukça fazla ayrıntı çözmem gereken bir ürün seçtim kendime ama çok şey öğrendim. Eğitim hayatında, bazı projeler dönem sonunda alınan nottan daha fazlasıdır, bu da benim için o projelerden biriydi. Projem hakkında, çeşitli mecralardan bana ulaşan birkaç önemli isim ve marka ile bu fikri geliştirme ve piyasaya sunma üzerine görüşmeler yapıyorum. Bir tasarımcı olarak, hayata geçirdiğim bu düşüncemi de benim için başarılı kılan en önemli şey dikkate alınmak oldu” şeklinde konuştu.

Sunumuna Metaverse dünyasını da dahil etti

Umutcan Öncü, sunumunu Metaverse dünyasına dahil ettiğini de söylerken “Fikir ve tasarım kadar sunumun da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ürünüm gibi sunumunu da alışagelmiş bağlamların dışına çıkarmak istedim. Sunumuma Metaverse dünyasını da dahil ettim. Bitirme projesi sergisinde, ürünümün üç boyutlu gösterimini sanal ortamda fakat ürün bağlamı olan doğal ortamında deneyimleme fırsatı sundum” diye konuştu.