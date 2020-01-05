Doğru ayna ayarı nasıl yapılır?

Marşa basmadan ayanların görüş mesafesinin ayarlanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Aracınızı çalıştırmadan önce aynalarınızı kontrol etmeyi unutmayın! Doğru ayna ayarı, sol ve sağ aynalar için ön kapı kolu aynanın alt köşesinde görülecek şekilde olmalıdır. İç dikiz aynası ise arka camın dört kenarını görecek şekilde ayarlanmalıdır" denildi.

Kaygan zeminde nasıl araç kullanılır

Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nın açıklamasında, kaygan zeminlerde güvenli sürüşe dair tüyolar da verildi. Açıklamada, "Mümkünse rampa kullanmaktan kaçının. Rampalardan çıkarken gaz pedalına çok basmayın, istikrarlı ve yavaş bir hızla aracı durdurmadan rampayı tırmanın. Sert fren yapmak kaymanın başlıca sebebidir. ABS'li ABS'siz araçların fren durma mesafesi farklıdır. Fren sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun. Acil durumlar için aracınızda akü takviye kablosu, ilk yardım çantası, üçgen reflektör ve zincir bulundurun" ifadeleri yer aldı.

Süleyman Aydın