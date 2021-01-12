Doğru beslenerek kışı sağlıklı geçirebilirsiniz

İş ve pandemi stresi, şehrin yorucu günlük yaşamı ve daha birçok nedenle zayıf düşen bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu dengeli beslenmeden geçiyor. Uzmanlar kış mevsiminin kendini göstermesiyle birlikte en büyük kaynağı güneş ışınları olan D vitamini eksikliğinin, yetişkinler ve yaşlılarda Covid-19 dahil çok sayıda hastalık için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, tam da bu dönemde D vitamini ile kalsiyumun kemik sağlığı ve bağışıklık için ayrılmaz ikili olduğunu vurguladı.

Ağırlıklı olarak süt ürünlerinin tüketilmesiyle vücuda alınan kalsiyumun kemiklere yerleşebilmesi için D vitaminine ihtiyaç olduğunu kaydeden Garipağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“D vitamini, yağda eriyen bir vitamindir. Doğal besinlerde çok az bulunur. Balık, balık yağı, karaciğer ve yumurta sarısı dışındaki besinlerde D vitamini bulunmaz. Özellikle yaşlı bireylerin hem bağışıklık sistemlerini güçlendirmek hem de D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kış aylarında D vitamini ile zenginleştirilmiş besinleri tüketmeleri önemlidir. Son yıllarda yetersizliği yaygın olan ve birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilen D vitamininin önemine ilişkin toplum bilincinin oluşturulması ve güneşin bol olduğu ülkeler dahil D vitamini desteği yapılması ya da besinlerin vitamin D ile zenginleştirilmesi önerilmektedir.”

Bu risklere dikkat

Az tuzlu peynirlerin tercih edilmesi gerektiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Türk toplumunda çok tüketilen peynir, salamura edilerek saklanan bir besindir. Bu özelliği ile peynir çeşitlerinin birçoğu yüksek miktarda tuz içerebilmektedir. Tuzlu peynir tüketimi kemik sağlığına zarar vermekte ve hipertansiyon riskini artırmaktadır. Bu nedenle ileri yaşlarda az tuzlu peynir tüketimi önem taşımaktadır” dedi.

