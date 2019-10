'Doğru bütçe yönetimi ile tasarruf edin'

Ticket Restaurant markası ile dünyada yemek çeklerinin kurucularından Edenred sponsorluğunda düzenlenen PERYÖN İnsan Yönetimi Zirvesi İzmir'de gerçekleşti. İzmirli firmaları buluşturan zirvede bütçe yönetimi ve tasarruf konusunda önemli tavsiyelerde bulunan Tasarruf Danışmanı Özlem Denizmen, hem kişisel bazda hem de şirketlere bütçelerini oluştururken gerçekçi hedefler koymalarını önerdi.

"Bütçenizi her yıl yenileyin"

Şirketlere her sene bir önceki senenin bütçesi üzerinden gitmemelerini öneren Denizmen, "Bir startup mantığında ilerleyerek, her sene sıfırdan bütçe hazırlayın. Bütçe hazırlama sürecinde ise en önemli kural, yeni bir bakış açısı geliştirmektir. Bir önceki sene şirketiniz için ya da kişisel olarak önemli bir ihtiyaç olduğunu düşündüğünüz bir şey, bu yıl çok da önemli bir ihtiyacınız olmayabilir" diye konuştu.

Şirketlere, gerçekten gerekli olmadığı düşünülen konuları sadece geçmişte yapıldı diye bir sonraki yıl da ajandanın ilk sırasına koymamalarını öneren Denizmen, kişisel olarak da şirket olarak da hedef koymanın önemine işaret ederek, "Hepimizin hedefleri olmalı. Hedefiniz bütçenizle paralel olmalı, bütçenize göre ilerleyin. Örneğin, ev almak istiyorsanız önce 3 odalı bir ev satın almaya çalışmak yerine, bütçenizin yettiği bir odalı evi hedefleyin ve bu hedef doğrultusunda çalışın" ifadelerini kullandı.

"Bütçe yapmak tasarrufu da beraberinde getirir"

Konuşmasında bilinmeyen şeyin ölçülemeyeceğine, ölçülemeyenin de yönetilemeyeceğine dikkat çeken Denizmen, "Bütçe yapmak harcamaları kontrol altına alma fırsatını sunar. Ancak bütçe yapmak sadece kısıtlama yapmak değildir. Aksine, gerçekten ihtiyaç olup olmadığını sorgulamaktır. Örneğin, şirketler çalışanlar için yaptıkları harcamaları sadece bir gider olarak görürlerse, kendi performanslarını ve bütçelerini de doğru yönetemiyorlar demektir. Oysa ki çalışanlarının sağlığını, öğle yemeğini, mutluluğunu düşünen firmalar, performansını da artırır" diye konuştu.