Doğru üniversite tercihi için dikkat edilmesi gerekenler!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler, geleceklerini belirleyecek bir yola giriyor. Tercih maratonuna giren üniversite adaylarının bu süreci iyi değerlendirmeleri noktasında tavsiyeler veren İKÜ Eğitim Kurumları İlişkileri Uzmanı Elif Ece Önal, “Adaylar, üniversite tercihinde bulunmadan önce ÖSYM'nin yayımladığı 2018-2019 tercih kılavuzunu iyi okumalı” dedi.

“Tercih kılavuzu iyi incelenmeli”

Aday öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmadan ön bilgi almaları adına ÖSYM'nin yayımladığı 2018-2019 tercih kılavuzunu iyi okumaları gerektiğini ifade eden Önal, “Öncelikle adayların kılavuzdaki özel koşulları mutlaka incelemeleri gerekiyor. Bunun yanında başarı sıralamaları geçen yıl değişti. Adayların başarı sıralamaları ve değişen programları iyi bilmeleri gerekiyor. Tercih listelerinde 24 tercih yapma hakkı var. Önemli olan bu listeyi tamamen doldurmak değil, meslek seçimidir. Aday öğrencilerin mutsuz olacakları hiçbir bölümü tercih etmemeleri gerekiyor. Ayrıca üniversite tercihinde bulunurken alınan puan değil, başarı sıralaması önemlidir. Adaylar tercih yaparken bunu göz önünde tutsunlar ” şeklinde konuştu.

“Sadece popüler olduğu için bölüm seçmek doğru değil”

Adayların bölüm tercihlerinde dikkat etmeleri gereken noktaları aktaran Önal, “Bir bölümü tercih ederken, o bölümün kendilerine uygun olup olmadığına baksınlar. Adaylar, Türkiye'deki tüm üniversitelere yerleşecek bir sıralama elde etselerdi hangi bölümde okurlardı? Bu soruya verdikleri cevap ile mevcut puanlarıyla yapacakları bölüm tercihlerinin farklı olmaması gerekiyor. Adaylar bir bölümü severek, isteyerek ve yapabileceklerine emin olarak tercih etmeli. Aynı zamanda tercih edilecek bölümlerin içeriklerine iyi baksınlar. İstedikleri bölümlerde hangi dersleri almak zorunda olduklarına baksınlar. Çünkü yapıp, yapamayacaklarına ancak bu şeklide karar verebilirler. Sadece popüler olduğu için bir bölümü seçmek mantıklı bir karar değildir. İstenmeyen ve ilgi alanına girmeyen bir bölümü okumak maalesef başarı getirmiyor” diye konuştu.

“Üniversite tercihinde, üniversitenin sunduğu imkânlara baksınlar”

Üniversite seçiminin, en az bölüm seçimi kadar önemli olduğunu kaydeden Önal, üniversite tercihlerinde adaylara şu tavsiyelerde bulundu:

Tercih edilecek üniversitenin öncelikle akademik kadrosu incelenmeli. Adaylar üniversitelerin eğitim alanı içinde sundukları imkânlara baksınlar. Gidecekleri okulun çift ana dal, yan dal, Erasmus yapma imkânı verip, vermediğine baksınlar. Çünkü okurken bu programları gerçekleştirirlerse büyük bir avantajla mezun olacaklalardır. Bunların dışında bir öğrencinin üniversite hayatında olması gereken en önemli şey; sosyal aktivitedir. Bu denenle tercih edecekleri üniversitelerin öğrenci kulüplerini incelesinler. Öğrenci kulüpleri okul hayatını güzelleştirdiği gibi öğrenci mezun olduğunda kendisine geniş bir network sağlamaktadır.”

Adaylar en çok Mühendislik, Hukuk ve Edebiyat bölümlerini merak ediyor

Adayların merak ettikleri bölümleri sıralayan Önal, “Sayısal okuyan öğrenciler arasında en çok merak edilen bölümlerin başında Mühendislik geliyor. Eşit ağırlık okuyan öğrenciler genellikle Hukuk ve Psikoloji bölümlerini okumak istiyorlar. Sözel bölüm öğrencileri ise daha çok Edebiyat, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Çizgi Film ve Animasyon gibi bölümlere ilgililer. Bunun yanı sıra bu yıl yeni açılan Dijital Medya ve Pazarlama gibi bölümler de var. Adaylar onları da incelesinler. Okulumuzda bu bölüm, ön lisans programı olarak mevcut” diye konuştu.

Tercih Danışmanlığı Merkezi ile adaylara destek veriliyor

Okullarında aday öğrencilere bu stresli dönemde destek olabilecekleri iki merkezleri olduğunu da belirten Önal, “Merkezlerimizden biri Doğru Tercih Danışmanlığı Merkezi'dir. Tercih yapacak olan adayların başarı sıralamalarına göre yerleşebilecekleri ve istedikleri bölümlere uygun, en doğru tercih listesini belirliyoruz. Bunun dışında Kariyer ve Aile Danışmanlığı Merkezimiz var. Kariyer Danışmanlığı Merkezimizde kararsız kalmış adaylara kişilik testi uyguluyoruz. Bunun sonucunda adayın kişilik tipine göre uygun bölümleri belirliyoruz. Aile Danışmanlığında ise ailelere hassas olan bu süreçte adayın üzerine gitmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Aile ile öğrenci arasındaki köprüyü kurmaya çalışıyoruz. Tüm adayları merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

Aday öğrenciler, başarı sıralamalarına göre kendilerine uygun bölüm ve üniversiteleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında tercihler edebilecekler.