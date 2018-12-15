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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünce, yarın gece yarısından itibaren Doğu Akdeniz'de şiddetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın Batı Akdeniz'de pazar günü doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 60-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. 

16 Aralık Pazar günü gece yasından itibaren başlayacak olan fırtınanın, 17 Aralık Pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi.  

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