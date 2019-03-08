'Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aranacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, termik santral sahası olarak ilan edilen ve daha sonra teknik sebepler nedeniyle termik santral yapımından vazgeçilen Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi sakinleriyle buluştu.

“IMF'YE BORÇ VERELİM SİZE DEDİK”

Burada çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, “2000'li yıllarda, enflasyon yüzde 50'lerin üzerindeydi. Milli gelirimiz 3 bin dolar civarındaydı. Neredeyse uçan kuşa borcumuz vardı. Borçla işimiz kalmadı. Hatta borcun bittiği gün 2013 tarihinde IMF'ye dedik ki ‘İhtiyacınız varsa biz size borç verelim' Nereden nereye. Sevgili dostlar birçok alanda yeniliğe imza attık. Yine o dönemlerde sık sık elektrik kesilirdi. Çünkü talebi karşılayacak üretim seviyemiz yoktu. Kısa süre içerisinde bu sorunun üstesinden geldik. Bugün artık fazlamız var. Son 2 yıldır elektrik ithalatımız ihracatımızdan daha az. Bunun da anlamı elektrik ihraç etmeye başladık. Tükettiğimiz elektriğin yüzde 60-70'ini dışarıdan ithal ediyorduk, geçtiğimiz yılı yüzde 50 seviyesinde kapattık. Bu sene yüzde 60 yerlilik oranıyla başladık. İnşallah yüzde 50'nin üzerinde kapatacağız” diye konuştu.

PINARÇA'YA DOĞALGAZ MÜJDESİ

Pınarça Mahallesi'ne de doğalgaz getireceklerini söyleyen Dönmez, “2000'li yılların başında 5 büyükşehirde doğalgaz varken, şimdi 81 ilin 81'inde doğalgaz kullanıyoruz. 2020 yılının sonuna kadar Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçesine de doğalgaz göndereceğiz. İstanbul, Kocaeli ve Düzce'den sonra tüm ilçelerine doğalgaz giden 4. ilimiz olacak Tekirdağ. Eskiden kadınlarımız burada kömür ve sobayla uğraşıyordu. Şimdi birçok ilimizde artık doğalgaza kavuştu. Eskiden odamızın biri ısınırken diğerleri Sibirya gibiydi. Şimdi bütün odalar ısınıyor. Pınarça'mıza da doğalgaz getireceğiz. Sizleri mahrum etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“300 Bin Hanenin Doğalgaz İhtiyacı Karşılanacak”

Trakya'nın doğalgaz rezervi açısından zengin olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, “Doğalgaz arama çalışmalarımız devam ediyor. Burası doğalgaz yönünde zengin bir bölge. 3-4 hafta önce burada keşif yaptık. Buradaki gaz rezervi 300 bin hanenin doğalgazını karşılayacak. Kayaç petrolü arama çalışmalarımız da sürüyor. Trakya verimli bir saha olarak karşımıza çıktı. İnşallah en kısa zamanda bu bölgeden müspet bilgiler alacağız ve sizlerin karşınıza çıkacağız. Yine bu bölgede yaptığımız başka yatırım da Silivri'de. Oraya yeraltı deposu yaptık. Kapasitesi 2.6 milyar metreküp. Şimdi bunu 2 katına çıkardık, ihalemizi yaptık, çalışmalarımız devam ediyor. Diğeri de Tuz Gölü'nde, orada da yine çalışmaları hızlandırdık. 1 milyar metreküpten 5 milyar metreküpe çıkacağız, doğalgazda arz problemini ortadan kaldıracağız” dedi.

Termik santral yapımından vazgeçildiğini açıklayan Dönmez, “Kömür açısından Türkiye'nin her bölgesinde rezervimiz var. Bunun için de birçok yerde elektrik enerjisi santrali çalışmalarımız başladı. Çerkezköy'de linyit kömürü bulduk. Rapor hazırlandı, bakanlığımıza sunuldu. Ancak şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Buradaki rezervin teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığı ortaya çıktığı için bu projeden vazgeçildi. Ancak, duydum ki burada bazılar ‘Biz istemediğimiz için olmadı' beyanatında bulunmuşlar. Öyle bir şey değil. Teknik nedenlerden dolayı bunu yapamıyoruz. Anadolu'da projelerimiz devam ediyor. Eskisi gibi değil, modern bir şekilde termik santrallerimiz yapılıyor, çevreyi kirletmiyor” dedi.

“DOĞU AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ”

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacaklarını kaydeden Dönmez, “Geçtiğimiz günlerde bir CHP Milletvekili bana yazılı soru önergesi sunmuş, basından gördüm, henüz elime ulaşmadı. Akdeniz'de bu milyar dolarları ne yapıyorsunuz? Diye sormuş. Biz onun dediği rakamları harcamadık, muhtemel daha az rakamlara yapacağız. Ama gördüm ki bu haber komşu ülke Yunanistan'da manşet olmuş. Niye? Aynı görüşte olduğu için. Şimdi aynı görüşte olması bizi üzdü. Ama biz başından beri şunu söylüyoruz. Güçlü Türkiye için bağımsız enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Hem kendi halkımız hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımızın haklarını savunmak durumundayız. Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız. Orada diğer komşu ülkelerin bazı keşifleri oldu. Biz de gireceğiz. Bu iş nasip işi. İlk defada bulamayabiliyorsunuz. İngiltere Kuzey Denizi'nde 1970'li yıllarda 150 kuyu açtı, 151'inci de buldu. Yine Norveç 35. Kuyuda buldu. Biz ilk defa kuyumuzu açıyoruz. Bulursak hamd edeceğiz. Bulamazsak da sabır edeceğiz. Siz yine dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuştu.

“PINARÇA'YA 20 YILDIR BAKAN GELMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER”

Pınarça'ya 20 yıldır bakan gelmediğini ifade eden Dönmez, “Pınarca'ya 20 yıldır bakan gelmediğini söylediler. Ayrıca memnun oldum. Şunu bilin gönül isterdi ki sizlerle daha sık bir araya gelelim. Fakat evinizde ya da işyerinizde anahtarı her çevirdiğinizde lamba yanıyorsa bu kardeşiniz sizin evinizde demektir” ifadelerine yer verdi.

Dönmez konuşmasının sonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Erkan Kuru - Halil Dağ - Hüseyin Gökçeli