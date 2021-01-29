Doğu Akdeniz'de tam fırtına bekleniyor

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege ve Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, pazar günü günün ilk saatlerinden itibaren kuzeye dönmesi ve sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de fırtına saatte 105 kilometreye ulaşabilecek

Doğu Akdeniz'de ise tam fırtına bekleniyor. Rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (105 km/sa) kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzeye dönmesi ve öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.