Doğu Anadolu buz kesti

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılana açıklamada, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışların Iğdır'da yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği kaydedildi. Açıklamada, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette esmesinin beklendiği belirtildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta eksi 12, Erzurum'da eksi 8, Ağrı'da eksi 4, Iğdır'da eksi 1 derece ölçüldü. Bölgede buzlanma, don ve sis uyarısı yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Ahmet Akbuğa



