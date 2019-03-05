Doğu Anadolu buz kesti: Ardahan eksi 20

Aşırı soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da cadde ve sokaklar buz tuttu. Çatılardan sarkan sarkıtların boyu 2 metreyi buldu. Sabah saatlerinde araç sahipleri buz tutan camları kazıyarak yola çıktı.

Öte yandan bölgede buz tutan göl ve dereler kartpostallık manzara oluşturdu. Vatandaşlar yüzeyi buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaparak soğuk havanın tadını çıkardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinin akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 17, Ardahan'da 20, Erzurum'da 16, Erzincan'da 1 ve Iğdır'da sıfır derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Konaklı'da 104, Palandöken'de 107, Kars Sarıkamış'ta 93, Ardahan Yalnızçam'da 31 santimetre ölçüldü. Bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Ahmet Akbuğa