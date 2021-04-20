Doğu Anadolu için şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde rüzgâr güney ve güneybatıdan zaman zaman kuvvetli (60- 80 km/sa.) esecek. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 12, Iğdır'da 15, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 6, Ağrı'da 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen sıcaklıklar ise Erzincan'da 24, Iğdır'da 29, Erzurum ve Ardahan'da 21, Kars'ta 20, Ağrı'da 22 derece olması öngörülüyor.

Ahmet Akbuğa

