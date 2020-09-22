İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor

Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor
Doğu Anadolu'da 6 ilde yağış bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden önce Kars ve Ardahan'da, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır'da 28, Ağrı ve Erzurum'da 25, Kars'ta 23, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

İbrahim Gürler
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.