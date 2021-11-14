Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Ağrı'da 6, Erzurum'da 4, Bayburt ve Erzincan 2, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 15, Bayburt, Ağrı ve Iğdır'da 14, Erzurum'da 12, Ardahan ve Kars'ta 11 derece olması öngörülüyor.

Murat Aydemir

