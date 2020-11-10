Doğu Anadolu'da gece 5 ilde sıcaklıklar sıfırın altına düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Iğdır'da 1 diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 4 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Erzincan'da 16, Iğdır'da 17, Erzurum'da 11, Kars'ta 13, Ağrı'da 12, Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

Ahmet Akbuğa

