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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabahtan gece saatlerine kadar Erzurum'un kuzeyi ile Kars, Ardahan ve Erzincan'da kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgârın güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Erzurum'da 11, Erzincan'da 14, Iğdır'da 18 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 32, Erzincan'da 26, Ağrı'da ve Kars'ta 25, Erzurum ve Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Emin Ferhat Sevilir
 

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