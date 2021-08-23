Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 37,5 derece en düşük sıcaklık ise Kars Sarıkamış'ta 6,3 derece olarak kaydedildi.

Bugün gün içerisinde beklenen sıcaklıklar; Erzincan ve Ağrı'da 31, Iğdır'da 33, Erzurum, Kars ve Bayburt'ta 27, Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.

Ahmet Akbuğa

