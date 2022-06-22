Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 26, Erzurum ve Ardahan'da 19, Kars'ta 18, Ağrı'da 22, Iğdır'da 27, Tunceli'de 23, Bingöl ve Muş'ta 21 derece olması öngörülüyor.

Ahmet Akbuğa

