İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü

Yüksek kesimlerde kar yağışının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeler göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşükhava sıcaklığı; Ardahan'da eksi 2, Kars'ta eksi 1, Erzurum ve Ağrı'da sıfır, Erzincan'da 3, Iğdır'da 4 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 8, Ağrı'da 10, Iğdır'da 12 ve Erzincan'da 16 derece olması öngörülüyor.

Selçuk Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.