Doğu Anadolu'da kar yağışı devam edecek

Hafta başından bu yana etkisini sürdüren kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bırakmıştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre bölgede kar yağışı etkisini yeniden gösterecek. Havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu bölge genelinde aralıklı kar yağışı etkili olurken sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölge Müdürlüğünce yapılan uyarılarda, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması noktasında uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum'da 6, Kars'ta 11, Ağrı'da 12, Erzincan ve Iğdır'da 3, Ardahan'da 8, Bayburt'ta 5 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklılar ise sıfırın altında Erzurum'da 2, Kars ve Ağrı'da 4, Erzincan'da 1, Ardahan'da 4, Bayburt'ta 2 sıfırın üzerinde olmak üzere Iğdır'da 3 derece olması öngörülüyor.



Senanur Erdoğan

