Doğu Anadolu'da kar yağışı yeniden etkisini artırdı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçecek. Yağışların kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr batı ve güney batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt, Ardahan ve çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, Iğdır'da 5, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Bayburt'ta 1, Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Ardahan'da 5 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan kar yağışının etkisini artırdığı Erzincan'ın ilçelerinde toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar bacaları kardan küredi. Çocuklarda okul bahçesinde kartopu oynayarak Mart ayında yağan karın tadını çıkardılar.

Ahmet Akbuğa

