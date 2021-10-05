Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu ve sağanak yağmurlu; Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yüksek kesimlerinin (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, akşam saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan ve Erzurum'da 6, Kars ve Bayburt'ta 5, Ağrı ve Ardahan'da 4, Iğdır'da 15 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan ve Iğdır'da 17, Erzurum'da 13, Kars'ta 11, Ağrı'da 19, Bayburt'ta 12, Ardahan'da 9 derece olması öngörülüyor.



Senanur Erdoğan

