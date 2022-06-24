Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçecek. Yağışların Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (62-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bugün bölgede Erzurum'un kuzeyi ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Bugün Erzurum'un güney kesimlerinde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (62-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ahmet Akbuğa

