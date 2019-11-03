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Doğu Anadolu'da soğuk hava!

Doğu Anadolu'da soğuk hava!
Doğu Anadolu'da soğuk hava!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da 8 derece olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle kentte çatılarda buz sarkıtları oluşurken, otobüs duraklarının camları ve dışarı asılan çamaşırlar buzla kaplandı.

 Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 8, Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 5, Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

“Buz tutan kentte durakların camları ve çamaşırlar buz tuttu”

Sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzurum'da, hissedilen ayaz dondurdu. Soğuk nedeniyle otobüs duraklarının camları buzla kaplandı. Dışarıda ise ipe asılan çamaşırlar dondu.

Erzurum'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kuruması için dışarıya asılan çamaşırlar donarak buz tuttu. Kış ayının sert ve soğuk geçeceğini belirten vatandaşlar, “Kar yerini soğuk havaya bıraktı. Çamaşırlarımız buz tuttu. Havalar iyice soğudu. Arabamızı bile çalıştırmakta zorlanıyoruz. İnşallah havalar böyle devam etmez” dediler.

Özge Bozo - Sefa Tetik
 

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