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Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Iğdır'da eksi 5, Ardahan ve Kars'ta eksi 12, Ağrı'da eksi 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 11, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Ardahan'da 7 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 13,9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 14,4 derece oldu.

Selçuk Kaya
 

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