Doğu Anadolu'da soğuk hava! Çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Erzincan'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 10 derece kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Ahmet Akbuğa

