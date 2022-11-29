Doğu Anadolu'da yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu, Erzincan çevresi ile Erzurum'un güney kesimlerinin yarın (Çarşamba) gecenin ilk saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği; yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Erzurum'da 4, Bayburt'ta 2 derece ölçülürken Erzincan'da ise 2 derece olarak kaydedildi. Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzincan'da 12, Bayburt'ta 11, Erzurum ve Ardahan'da 8 derece olması öngörülüyor.

Emin Ferhat Sevilir



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