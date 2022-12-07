Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan mevkii ile Erzurum ve Bayburt güzergahlarında yüksek rakımlı geçitlerde kar yağışı görülmeye başlarken zemin beyaza büründü, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ahmet Akbuğa



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