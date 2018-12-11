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Doğu beyaza büründü

Doğu beyaza büründü
Doğu beyaza büründü

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı Erzurum, Erzincan ve Ardahan’da hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Erzurum'un çevre illerle olan karayolu ulaşımında ve Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan ve Kızıldağ mevkileri ile Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye geçidinde ulaşım güçlükle sağlandı. 

Kar yağışı ve tipi yüzünden ilerleyemeyen araçların yolu ulaşıma kapatmaması için Karayolları ve polis ekipleri, yoğun çalışma yürüttü.

Ardahan'da ise özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. 

Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yollarda kar yağışının sürdüğü belirtilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi. Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara mevkisi ile Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkisinde, kar yağışının yanı sıra etkili olan sis de yer yer görüş mesafesini düşürünce sürücüler zor anlar yaşadı. 

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının devam edeceğini bildirdi.  

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