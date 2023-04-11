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Doğu cılıbıtı, 113 yıl sonra Hatay'da görüldü

Doğu cılıbıtı, 113 yıl sonra Hatay'da görüldü
Doğu cılıbıtı, 113 yıl sonra Hatay'da görüldü

Hatay’da 113 yıl aradan sonra kuş türlerinden 'Doğu cılıbıtı' görüldü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti'nde Subaşı Kuş ekibinden Ali Atahan ve Mehmet Atahan tarafından 'Doğu cılıbıtı' fotoğraflandı. 'Doğu cılıbıtı' kuşunun Hazar Denizi doğusundan Moğolistan batı sınırına kadar olan bölgede kuluçkaya yattığını belirten kuş gözlemcisi Ali Atahan, "Kış aylarını ise Doğu Afrika'da geçirir. Kuş, normal izlediği göç yolu üzerinde olmasa bile, nadiren, göç sırasında Türkiye'ye uğrayan bir tür. Daha önce Hatay'da bir kez görülmüştü. 1910 yılında yabancı bir kuş bilimci tarafından örnek toplanmış ve bir doğa tarihi müzesinde halen sergileniyor. Ülkemizde görülen 7 cılıbıt türü var. En nadir gözlenen türlerden biri de bu. Kalın göğüs bandı, beyaz kaş ile hemen dikkat çeker" dedi.

Alican Gümüş
 

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