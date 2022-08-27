Doğu Ekspresine yabancı ilgisi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından biri olan Kars-Ankara arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yolcularını, eşsiz manzaralara sahip 24 saatlik güzergahında masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Kars'a Rusya ve Çat'tan gelen turistler kenttin turistik ve kültürel yerlerini gezdikten sonra Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayı da ihmal etmiyor. Sosyal medya ve arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen turistler ise önce aldıkları biletlerle sabahın erken saatlerinde Kars Gar Binası'nın yolunu tutuyor.

“Umarım zevkli bir yolculuk olur”

Doğu Ekspresi ile Ankara'ya yolculuk edeceğini ifade eden Rus Acime Genco, “Yolculuğumuz Ankara'ya olacak. Arkadaşlarımızın çoğu Doğu Ekspresi'ni tercih etti. Bana da tavsiye ettiler. Bende arkadaşlarımız dinleyerek otobüsle değil, uçakla değil, Doğu Ekspresi'ni tercih ederek yolculuğa başlıyoruz. Umarım zevkli bir yolculuk olur. Çok güzel bir yolculuk olmasını diliyorum” dedi.

Kars'a gezmek için geldiğini belirten Çatlı Yaşer Yusuf, “Kars'a gezmek için geldim. Doğu Ekspresi'ni duyduk. Otobüslere çok bindim hoşuma gitmedi. Doğu Ekspresi'ni tercih ettim arkadaşlarımın tavsiyeleriyle Şimdi Doğu Ekspresi ile Erzurum'a gidip döneceğim inşallah hayırlısı olsun” diye konuştu.

Öte yandan, dünyanın en güzel 4 tren hattından birisi olan Doğu Ekspresi, 4 mevsim yolcularına ayrı güzellik yaşatıyor. Geçtiği bir birinden güzel illerin görsel güzellikleriyle büyülenen yolcular, 24 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya varıyor.

Son günlerde yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi, otobüs ve uçak biletlerinin pahalı olmasından dolayı vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen ulaşım araçlarından birisi oluyor.

Işık Çapanoğlu

