Doğu Karadeniz'de 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu başlatıldı

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Polis Özel Harekat timlerinin de destek verdiği Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu ve Tokat kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede kullandığı güzergahlar başta olmak üzere il sınırları, yayla evlerinin bulunduğu alanlar ile karla kaplı ormanlık alanda -15 derece soğukta belirlenen alanlarda arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajans'ının (İHA) takip ettiği operasyonlarda JÖH ve PÖH timleri omuz omuza arazide hareket ederek şüpheli alanları kontrol ediyor. Operasyonlara iz takip, erzak ve bomba arama köpekleri de katılarak destek veriyor.

Tedbirler sıklaştırıldı

Terör örgütünün Sözde Karadeniz Açılım Grubu olarak kendilerini adlandıran 22 kişilik terörist grubunun 20'si bugüne kadar etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yaralı halde bölgeden kaçtıklarını tespit edildi. Uzun süredir bölgede herhangi bir telsiz kestirmesi saptanmazken, örgütün yeniden bölgeye girme çalışmaları yapacağı yönünde gelen istihbaratlar sonucu arama tarama faaliyetleri, trafik kontrol, asayiş kontrol ve il sınırları arasındaki kontrol çalışmaları sıklaştırıldı.

Bölgede ‘Cudi Zaza' Kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın ve ‘Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in öldürülmesinin ardından dağılan terör örgütünün bölgede olduğu tahmin edilen ‘Kawa' kod adlı İranlı terörist ve ‘Aras' kod adlı Aras Aslan isimli teröristin Kuzey Irak'a döndüğü ve yaralı oldukları tespit edildi.

Resul Yanbul - Ozan Köse

