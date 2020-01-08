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Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor...

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın düştüğü bölgede rüzgar batı ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 2 derece, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde ise eksi 6 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 4 santimetre olduğu Kop Kayak Merkezinde de en düşük hava sıcaklığı eksi 12 derece oldu.

Öte yandan buzlanma ve don alayından dolayı meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

Selçuk Kaya
 

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