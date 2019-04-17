Doğu Karadeniz'de toplam konut satışı yüzde 4,9 arttı

2019 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Giresun'da yüzde 38,0 artarak 563'e, Ordu'da yüzde 23,6 artarak 938'e yükselirken, Gümüşhane'de yüzde 30,5 azalarak 66'ya, Rize'de yüzde 16 azalarak 210'a, Artvin'de yüzde 12,9 azalarak 142'ye ve Trabzon'da yüzde 11,3 azalarak 886'ya düştü.

2019 Mart ayında satılan konutlara ait satış şekli verilerinden TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nce elde edilen bilgilere göre, Artvin'de satılan konutların yüzde 50,0'ı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu'da yüzde 27,8'i, Giresun'da yüzde 24,0'ı, Rize'de yüzde 22,4'ü, Gümüşhane'de yüzde 21,2'si ve Trabzon'da yüzde 17,3'ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde Artvin'de satışı yapılan konutların yüzde 68,3'ü ilk satış olarak gerçekleşirken, bu oran Ordu'da yüzde 58,1, Gümüşhane'de yüzde 57,6, Giresun'da yüzde 57,5, Rize'de yüzde 50,5 ve Trabzon'da yüzde 38,6 olarak gerçekleşti.

Trabzon yabancılara satılan konut sayısı azalan tek il oldu

Türkiye genelinde 2019 yılı Mart ayında yabancılara satılan konut sayısı yüzde 71,3 oranında artarak 3 bin 129 oldu. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 9. il oldu. 2018 yılı Mart ayında Trabzon'da yabancılara toplam 134 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 63,4 oranında azalarak 49 konut satışı gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 287 konut satılırken 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 46,0 oranında azalarak 155'ye düştü. Trabzon, 2019 Mart ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il dikkate alındığında hem 2019 Mart ayında hem de 2019 Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı azalan tek il oldu.