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Doğu Karadeniz'de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı

Doğu Karadeniz'de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı
Doğu Karadeniz'de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı

Doğru Karadeniz’in Rize ve Artvin illerinde gece boyu yağan yağmurla birlikte çakan yıldırımlar geceyi aydınlattı. Şiddetli yağış sonrası yıldırımların düşme anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Doğu Karadeniz’de yıldırımlar geceyi böyle aydınlattı - Tıkla İzle

Rize ve Artvin illerinin sahil ilçelerinde akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış sonrası özellikle deniz üzerinden çakan yıldırımlar gecenin karanlığını aydınlattı. Gecenin sessizliğini bozan yıldırımın düşme anı, bölgede doğa fotoğrafçılığı yapan Kerim Okumuş'un cep telefonuna yansıdı.

Cengiz Yıldırım
 

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