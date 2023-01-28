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Doğu Kudüs'te 7 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 42 gözaltı

Doğu Kudüs'te 7 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 42 gözaltı
Doğu Kudüs'te 7 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 42 gözaltı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dün akşam 7 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 42 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail polisinin dün akşam Doğu Kudüs'teki Neve Yaakov mahallesinde bulunan sinagogda gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturması devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada 21 yaşındaki saldırganın kimliğinin Hayri Alkam olduğu bilgisi paylaşıldı. Alkam'ın Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde olduğu aktarıldı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Alkam'ın ailesi ve yakınlarından 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Muhammed Rabah
 

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