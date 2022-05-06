Doğu ve Güneydoğuda teröristlerden arındırılan dağlar, vatandaşların geçim kaynağı oldu

Teröristlerden arındırılan dağ ve yaylaları güven içinde özgürce dolaşan bölgedeki vatandaşlar, ilkbaharda topladıkları pancar çeşitlerini satarak geçimlerine katkı sağlıyor. Yıllarca terör korkusundan geçilmeyen Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kesişme noktası konumunda bulunan Diyarbakır, Batman, Bingöl ve Muş illerinin ulaşımının kısa mesafeden sağlandığı Şenyayla bölgesinden yıllar sonra güvenle geçen vatandaşlar, iller arasındaki yolculuk mesafesini yarı yarıya düşürerek yol kenarında bulunan pancarları toplayıp ailelerine ekonomik destek sağladığını belirtiyor.

Yıllarca bölge halkının terör korkusu nedeniyle Şenyayla yolunu kullanmadığını belirten Batman ve Diyarbakır'ın en büyük aşiretlerinden olan Hiyan aşireti kanaat önderlerinden Hacı Ebedin Tekin, son yıllarda yürütülen başarılı operasyonlar neticesiyle teröristlerin bölgeyi terk ettiğini belirtti. Tekin, “Bölge halkı bu yolu tercih etmiyordu.

Yıllarca Bitlis üzerinden yolculuk yapıyordu. Bu yol diğer yoldan 104 kilometre daha kısa mesafeli. Teröristlerin tehditti nedeniyle yıllarca kullanılmadı. Şimdi devletin kararlı operasyonları neticesinde artık bu yolu kullanıyoruz. Çok şükür kimsenin kullanmadığı bu yolu artık korkmadan güvenle kullanıyoruz. Biz Muş'a gidip geldik ve burada bekleyerek kendimize pancar topluyoruz. Henüz karların yeni erimesine rağmen onlarca araç yol kenarında beklemiş ve vatandaşlar pancar topluyor” dedi.

“Yıllarca korkudan gerçekleri söyleyemedik”

Yılarca bölge halkının teröristlere destek verdiğini ve HDP'nin korkusundan gerçekleri söyleyemediklerini belirten Hiyan aşireti liderlerinden Hacı Ebedin Tekin, devletin kararlı duruşu ve bölge halkının desteğini kesmesiyle birlikte teröristlerin bölgeden çekip gitmek zorunda kaldığını söyledi. Tekin, “Yıllarca buralarda vatandaşın desteğiyle durdular. Eğer vatandaşlar onlara yiyecek vermeseydi buralarda kalamazdı. Devlet onların üzeride durdu. Millet de desteğini kesti. Allah'tan korkarak doğrusunu söylersek doğrusu budur. HDP'den korkarsak gerçekleri söylemesek o ayrı, ama gerçekleri söylersek doğrusu budur” diye konuştu.

“Doğu ve Güneydoğuya huzur geldi”

Yürütülen başarılı operasyonların ardından Doğu ve Güneydoğuya huzur geldiğini belirten Şenyayla dağından pancar toplayan vatandaşlardan Yahya Bozkurt, gelen huzur ile birlikte binlerce vatandaşın dağlardan topladığı pancarlar sayesinde ailesinin geçimini sağladığını söyledi. Bozkurt, “Doğu ve Güneydoğuya huzur geldi. Allah'a çok şükür şu anda bu dağlarda binlerce aile pancar topluyor, arıcılık ve hayvancılık ile geçimini sağlıyor. Buraya kimi 150 kilo metre, kimide 200 kilometre uzaktan gelerek pancar toplayarak geçimini sağlıyor. Birçok vatandaş topladığı pancarları şehir merkezlerinde satarak geçinebiliyor. 5 yıl 6 yıl önce kimse buradan geçemiyordu. Başarılı operasyonlar neticesinde bu huzur geldi. Sason buradan 140 kilometre uzaklıkta ve biz buraya pancar toplamaya geldik.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Başkomutanımız öncülüğünde güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde bu güven ortamı oluştu. Daha önce biri deseydi ben Şenyayla'dan pancar topladım kimse inanmazdı. Şimdi buralarda güvenlik güçlerimiz kuş uçurtmuyor. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimizi daim kılsın. Sadece burada değil bütün dağlarımıza vatandaşlarımız rahatlıkla korkmadan çıkabiliyor. Hiç bir terör korkusu kalmadı. Güvenlik güçlerimize, İçişleri Bakanımıza ve Baş komutanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ekrem Aktaş

