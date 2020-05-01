İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Doğubayazıt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Doğubayazıt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı
Doğubayazıt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, zabıta ekipleri ilçede yaptıkları denetimler sırasında Tuhafiyeciler Caddesi'ndeki seyyar satıcıları pazar yerine geçmeleri konusunda uyarıda bulunca, seyyar satıcılar ve zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından zabıta ekipleri ve seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Olay yerinde bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, kavgada seyyar satıcıların zabıta ekiplerine kemer ve sopalarla saldırdıkları görüldü. Çıkan tartışmanın ardından yaralanan 3 zabıta memuru ve 4 seyyar satıcı Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde ayakta tedavi gördü.

Merve Gökbakan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.