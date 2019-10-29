Doğu'da 3 ilde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Erzurum'da 3, Kars ve Ardahan'da sıfır, Iğdır'da 6, Ağrı'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 17, Iğdır'da 21, Ağrı'da 14, Kars'ta 16, Erzurum'da 13, Ardahan'da 14 derece olacak.

Selçuk Kaya

