Doğu'da 4 ilde sağanak yağış

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde hava parçalı, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum'da 3, Kars ve Ağrı'da 2, Iğdır'da 8, Erzincan'da 7, Ardahan'da 0 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 15, Iğdır'da 17, Erzurum'da 10, Kars'ta 12, Ağrı'da 16, Ardahan'da 13 derece.

Ahmet Akbuğa

