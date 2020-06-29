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Doğu'da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu'da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor
Doğu'da 5 ilde sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesindeki 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri; Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Erzurum'da 23, Kars'ta 22, Ağrı'da 25 ve Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

Ahmet Akbuğa

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