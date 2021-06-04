Doğuda kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde hareketlilik başladı. Erzurum'da özellikle çevre köylerden getirilen büyükbaş hayvanlardan dolayı pazarlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor.

Kol yoran pazarlıklar başladı

Hareketliliğin bayram yaklaştıkça artacağı pazar yerinde, alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Büyükbaş kurbanlıkların 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 1100 liradan başladığı hayvan pazarında, vatandaşlar kurbanlıklarını özenle seçiyor.

Yem fiyatları düşündürüyor

Besiciler ise kurban fiyatlarının geçen yıla oranla arttığını fakat yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı masraflarının da fazla olduğunu ifade ederek, hayvanlarının en kısa sürede satılmasını istiyorlar.

"Geçen yıla göre fiyatlar arttı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, geçtiğimiz yıla göre kurban fiyatlarında artış olduğunu ifade ederek, “Kurbanlıklar yeni yeni pazara gelmeye başladı. Henüz il dışı sevkiyatlarımız başlamadı. Büyükşehirlere ay sonu sevkiyatlarımızı başlatacağız. Geçen yıla oranla fiyatlarda artış var. Bunun sebebi de yem fiyatlarının sürekli artıyor olması. Geçen yıl 70 lira olan yem şu an 120 lira üzerine ulaşmış durumda. Yetkililerden yem fiyatları konusunda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Sefa Tetik - Çağrı Korkmaz

