Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyrediyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan ve Iğdır'da 35, Tunceli'de 37, Ağrı'da 32, Erzurum'da 30, Kars'ta 29 ve Ardahan'da 28 derece olması öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İbrahim Gürler

