İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Doğuda soğuk hava

Doğuda soğuk hava
Doğuda soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum'un doğusunun, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. 

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. 

Gece en düşük hava sıcaklığı; Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 5, Erzurum'un Çat ilçesi ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eksi 2, Ağrı'da eksi 1 ve Erzincan'ın Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde sıfır derece olarak kaydedildi.
Yetkililer, bölgede gece ve sabah saatlerinde hafif şiddette buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğini belirterek dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmalarını istedi.  

Ahmet Akbuğa
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.