Doğum günü annesinin öldüğü gün oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi 1886 Sokaktaki evde meydana geldi. 9 aylık hamile 1 çocuk annesi Hasne Hammadi (20) oturdukları 2 katlı evin damından kilim silkelemeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın damdan aşağı düşerek ağır yaralandı. Kadının düştüğünü gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Kadına ilk müdahale yapılırken, hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakıma alındı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen akşamüzeri hayatını kaybetti.

Kız bebek ise annenin hayati riski olduğu için sezaryen ile alınarak hayata tutundu. Henüz ismi konulmayan bebeğin doğum günü annesinin ölüm günü oldu

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

