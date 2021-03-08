Doğum gününde kardeşinin böbreğiyle adeta yeniden doğdu

Evli ve bir çocuk babası Kasım Çiçek'in (45) yaklaşık 10 yıl önce başlayan böbrek rahatsızlığı her geçen gün kötüye gidince nakil için düğmeye basıldı. Doktorların son çare olarak böbrek naklini göstermelerinin ardından süreç başladı.

Kasım Çiçek ile 0 RH (+) pozitif aynı kan grubundan olan ağabeyi Şifa ve kardeşi Fırat Çiçek'in yapılan tetkiklerinde Şifa Çiçek'in böbreğinin en uyumlusu olduğu tespit edildi. Özel bir hastanede yapılan operasyonla Şifa Çiçek'ten alınan bir börek, kendisi gibi gazeteci olan kardeşi Kasım Çiçek'e nakledildi.

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş nakil sonrası ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlığına yeniden kavuşan evli ve bir çocuk babası Kasım Çiçek, "Ağabeyim benim nakile ihtiyacım olduğunu duyunca gözünü kırpmadan bir böbreğini verdi. O benim ağabeyimden çok daha öte" diye konuştu.

TSYD Antalya Şube Başkanı ve AGC Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek ise "Kardeşim uzun süredir rahatsızdı. Onun sağlığına kavuşması en çok beni mutlu etti. Kasım 8 Mart doğumlu. O'na yeni böbreği doğum günü hediyesi oldu" dedi. Naklin ardından Şifa Çiçek taburcu olurken, sağlık durumu iyi olan Kasım Çiçek'in de bugün taburcu olmasının beklendiği bildirildi.