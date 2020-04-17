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Doğum gününde kumbarasındaki paraları bağışladı, bekçiler pastayla sürpriz yaptı

Doğum gününde kumbarasındaki paraları bağışladı, bekçiler pastayla sürpriz yaptı
Doğum gününde kumbarasındaki paraları bağışladı, bekçiler pastayla sürpriz yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi doğum gününde kumbarasında biriktirdiği 265 lirayı Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı, bekçiler de küçük çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Salihli ilçesinde, Kübra-Ferdal Hoşgör çiftinin çocukları Tuğra Toprak Hoşgör (10), sokağa çıkma yasağından dolayı dışarı çıkamadığı için kumbarasında biriktirdiği 265 lirayı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlamak için Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp Vefa Sosyal Destek Grubu içinde yer alan bekçilerle temasa geçti. Hoşgör, evlerine gelen bekçilere doğum gününde, kampanyaya bağış yapmak istediğini belirtip, kumbarasındaki 265 lirayı teslim etti. 265 lirayı teslim alan bekçiler Çetin Işık, Yunus Eraslan ve Hakan Yılmaz parayı yatırıp bir süre sonra makbuzu Hoşgör'e teslim ederek evden ayrıldı.

Bekçiler, bu anlamlı davranışından dolayı İlkokul 4. Sınıf öğrencisi olan Tuğra Toprak Hoşgör için pasta alıp bir süre sonra yeniden eve gelerek Hoşgör'e sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında oldukça şaşıran ve sevinen Tuğra Toprak Hoşgör, pastadaki mumları üfleyip bekçilere teşekkür etti.

Behzat Akcan
 

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